Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Александр Дитятин на Олимпийских играх в Москве. Архивное фото Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Прославленный советский гимнаст Александр Дитятин скончался в Петербурге на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РГПУ им. А. И. Герцена, где Дитятин преподавал на протяжении последних десятилетий.

"Александр Николаевич - гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников", - сказал ректор университета Сергей Тарасов.

"От имени всего коллектива РГПУ им. А. И. Герцена и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича. Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в наших сердцах", - добавил он.

Дитятин – трехкратный олимпийский чемпион, награды высшего достоинства он выиграл на Играх-1980 в Москве. На этой же Олимпиаде он также взял четыре серебряные и одну бронзовую медаль. Также Дитятин – семикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.

В 1983 году Дитятин завершил спортивные выступления и сосредоточился на тренерской и преподавательской деятельности. С 2002 года руководил кафедрой гимнастики и фитнес-технологий Герценовского университета.