UFC анонсировал бой-реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили в декабре

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян проведет бой-реванш против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

Россиянин Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою турнира UFC

Поединок состоится в ночь на 7 декабря по московскому времени и возглавит турнир.

Ранее соперники встречались в марте 2023 года в Лас-Вегасе, тогда победил Двалишвили единогласным решением судей.

В апреле грузин завоевал титул чемпиона UFCв легчайшем весе и трижды защитил пояс. На счету 34-летнего Двалишвили в смешанных единоборствах 21 победа и четыре поражения.

32-летний Ян – экс-чемпион UFCв легчайшем весе. На счету россиянина в ММА 19 побед и пять поражений.

UFC Петр Ян Мераб Двалишвили
