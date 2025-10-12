Хет-трик россиянина Марченко принес "Коламбусу" победу над "Миннесотой" в НХЛ

Кирилл Марченко (на переднем плане) Фото: David Berding/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Коламбус" со счетом 7:4 победил "Миннесоту" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе "Коламбуса" хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко. Кроме того, две голевые передачи – у форварда Дмитрия Воронкова, одна – у защитника Ивана Проворова.

В составе "Миннесоты" два гола и один результативный пас у нападающего Кирилла Капризова, одна голевая передача – у форварда Владимира Тарасенко.