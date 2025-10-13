Поиск

Россиянин Дорофеев признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала нападающего "Вегаса" россиянина Павла Дорофеева первой звездой игровой недели, сообщается на сайте НХЛ.

В отчетный период российский нападающий провел пять голов в трех матчах, в том числе три – во встрече против "Лос-Анджелес Кингз" (5:6).

Второй звездой стал американский нападающий "Оттавы" Шейн Пинто, на счету которого 5 (4+1 по системе "гол+пас") в двух матчах.

В тройку лучших игроков вошел также российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, отразивший 92,5% бросков в трех матчах.

НХЛ хоккей Павел Дорофеев Шейн Пинто Сергей Бобровский
