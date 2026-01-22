Федерация хоккея России обжалует решение о недопуске отечественных молодежных команд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России (ФХР) обратится в CASс жалобой на решение Совета ИИХФ о недопуске молодежных команд России, заявил глава Минспорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, ОКР поддержит ФХР в этом процессе.

Он напомнил о рекомендациях МОК, который в декабре 2025 года прямо указал международным федерациям на недопустимость ограничений для юношеского спорта, включая командные дисциплины.

По его словам, ссылки Международной федерации хоккея на льду на так называемые соображения безопасности несостоятельны.

"Подобная аргументация уже была предметом разбирательства в CAS в рамках иска против Международной федерации санного спорта, и суд признал ее необоснованной. Юристы Олимпийского комитета России представили десятки примеров участия российских спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо инцидентов, а независимый швейцарский эксперт по правам человека подтвердил, что тотальный бан на участие противоречит всем существующим гуманитарным и правовым принципам в области прав человека и носит откровенно дискриминационный характер", - заявил министр.

Также Дегтярев обратил внимание на то, что ряд международных федераций, включая WCF, FEI, FIE, FIVB, WBSC, уже имплементировали рекомендации Международного олимпийского комитета.

"Мы последовательно будем защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях, процесс возвращения России в мировой спорт продолжится", - подчеркнул он.

О решении Совета ИИХФ по российским молодежным командам ранее сообщили СМИ.