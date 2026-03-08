Поиск

"Оренбург" одержал победу над "Зенитом" в матче 20-го тура РПЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - "Оренбург" в воскресенье стал победителем в домашнем матче с петербургским "Зенитом" в 20-м туре РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу оренбургской команды. Счет открыли гости: на 12-й минуте гол оформил Александр Соболев ("Зенит"). Хозяева поля смогли сравнять счет только на 62-й минуте благодаря мячу, который забил Эмил Ценов. Вперед "Оренбург" вырвался уже на 89-й минуте, победу команде принес Евгений Болотов.

"Зенит" мог уйти от поражения на 90+6 минуте, однако Андрей Мостовой не смог реализовать пенальти. На 9-й минуте ударом с 11-метровой отметки не смог поразить ворота его партнер по команде Густаво Мантуан.

В итоге "Зенит" прервал 15-матчевую беспроигрышную серию.

"Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка. "Оренбург" - на 12-м месте, у него 18 очков.

