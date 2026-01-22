ИИХФ скоро изучит возможность допуска сборных России до 18 лет на сезон-2027/28

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) в ближайшие месяцы будет изучать вопрос возвращения сборных России и Белоруссии среди игроков до 18 лет на международные соревнования. Об этом говорится в заявлении ИИХФ.

В ИИХФ подчеркнули, что Совет федерации рассмотрел рекомендации МОК не допускать ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта. Отмечается, что "ИИХФ будет изучать вопрос о реинтеграции молодых игроков (до 18 лет) из национальных и клубных сборных России и Беларуси в свои чемпионаты в сезоне 2027-2028".

"Рассмотрение этого вопроса будет зависеть от текущей оценки условий безопасности. Если эти риски достаточно снизятся в ближайшие месяцы, ИИХФ будет сотрудничать с соответствующими национальными ассоциациями для поддержки возможной реинтеграции на молодежном уровне, - говорится в сообщении.

Совет ИИХФ также обсуждал вопрос возвращения национальных команд России и Белоруссии. В результате Совет решил, что "нынешняя ситуация с безопасностью не позволяет обеспечить необходимые условия для организации турниров, гарантирующие безопасность всех участников".

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных турниров с 2022 года.