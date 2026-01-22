Поиск

Боксер Суров нацелен выиграть ОИ и стать абсолютным чемпионом мира в профи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Победитель чемпионата мира-2025 по боксу российский тяжеловес Давид Суров заявил о высоких амбициях в карьере.

"Как я сейчас воспринимаю победу на чемпионате мира… Если честно, то никак. Это просто начало. Далее в планах выиграть все возможное в боксе. Под фразой "все возможное" я подразумеваю Олимпиаду и звание абсолютного чемпиона мира по профессионалам", - приводит слова Сурова пресс-служба Федерации бокса России.

"Если честно, особо не отмечал чемпионство. Из того, что я себе позволил – сходил в компьютерный клуб. Да, меня хорошо встретили в Анапе, а также в нашем зале ("Торпедо" в Москве). Собралось много людей, поздравили, мы пофотографировались. Было очень приятно", - добавил он.

На профессиональном ринге Суров дебютирует 30 января на турнире "IBA.PRO 14" в Москве. Его соперником станет непобежденный боксер из Доминиканской Республики Луис Альфредо Алькантара Герреро, который все свои 11 поединков выиграл досрочно.

"Какие у меня ожидания? Мне нужно победить. И все! Что касается подготовки, то я ее особо не менял. Лишь работали на большее количество раундов, при этом мы всегда готовы на 12 раундов", - отметил Суров.

"Если честно, особо ничего не знаю про соперника. Его бои не смотрел. Видел лишь пару нарезок в социальных сетях. Планирую выйти на поединок, в первом раунде посмотрю на него, потом буду боксировать. Могу пообещать болельщикам показать красивый зрелищный бой, который завершится моей победой", - заявил он.

Этот шестираундовый бой в тяжелом весе будет со-главным на турнире, который пройдет в московском Международном центре бокса в "Лужниках" в рамках Всероссийского боксерского форума.

Что касается чемпионата мира, на момент триумфа Сурову было 20 лет, и он стал самым молодым чемпионом мира с 1989 года.

Также на турнире "IBA.PRO 14" свои поединки проведут финалисты чемпионата мира-2025 Евгений Кооль и Эдмонд Худоян. Возглавит вечер бокса бой между российским тяжеловесом Мурадом Халидовым и кубинцем Хосе Лардуэтом.

