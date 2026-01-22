Поиск

"Металлург" прервал восьмиматчевую серию побед в КХЛ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 1:2 уступили новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась в Магнитогорске.

В составе "Сибири" голы провели Илья Талалуев (26-я минута) и Антон Косолапов (59).

Автор гола у "Металлурга" - Егор Яковлев (28).

"Металлург" прервал серию побед, составившую восемь матчей. Клуб из "Металлург" продолжает лидировать в Восточной конференции (и сводной таблице), у него 76 очков. "Сибирь" - на восьмом месте, 43 очка.

Металлург Сибирь КХЛ хоккей
