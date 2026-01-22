"Спартак" в третий раз в сезоне обыграл СКА в КХЛ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 4-й минуте Никита Недопекин вывел СКА вперед.

Победный для хозяев счет продержался до середины третьего периода: на 53-й минуте Никита Коростелев сравнял счет. После этого, на 58-й минуте, победный для "Спартака" ггол провел Данил Пивчулин.

"Спартак" в третий раз в сезоне обыграл СКА: 3 октября он одолел соперника на своем льду (3:1), 20 декабря – в гостях (2:1).