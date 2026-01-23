Поиск

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет в Южно-Сахалинске

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинск впервые выбран местом проведения чемпионата России по легкой атлетике-2026 в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Соревнования пройдут с 28 февраля по 3 марта.

Решение провести чемпионат в Южно-Сахалинске обусловлен несколькими факторами, заявила главный тренер сборной России Светлана Абрамова.

"Во-первых, следующие две Олимпиады в 2028 и 2032 годах пройдут в Тихоокеанском регионе в Лос-Анджелесе и Брисбене соответственно. А это значит - на других континентах, со всеми сопутствующими особенностями перелетов и адаптации к различным часовым поясам", - сказала Абрамова.

"Учитывая географическое разнообразие крупнейших соревнований, для успешной реализации спортивной формы высококвалифицированные атлеты должны не только иметь высокую степень готовности, но и обладать навыками выступлений в самых разных погодных, географический и логистических условиях, и нам необходимо целенаправленно готовить спортсменов к этому", - отметила она.

Во-вторых, изменения в привычных ситуациях, местах и действиях иногда приобретают важное психологическое значение и дают неожиданный толчок к позитивным сдвигам в результатах. Новый опыт - всегда повод открыть новые возможности и по-новому взглянуть на свои способности", - подчеркнула тренер.

"И, наконец, в-третьих, интеграция в большую легкоатлетическую семью самых отдаленных регионов - общий вклад в развитие нашего любимого вида спорта", - сказала Абрамова.

Соревнования пройдут на базе нового легкоатлетического манежа – крупнейшего профильного объекта Дальнем Востоке. Он построен в соответствии со стандартами ВФЛА. Манеж оснащен шестью круговыми беговыми дорожками длиной 200 метров, восемью прямыми дорожками на 60 метров и двумя — на 100 метров. Кроме того, там оборудованы сектора для технических дисциплин.

