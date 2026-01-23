Россиянка Самсонова выиграла молодежный зачет веломногодневки "Тур Сальвадора"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Действующая чемпионка России по велоспорту на шоссе в групповой гонке Анастасия Самсонова, выступающая за континентальную швейцарскую команду Roland Сogeas, стала победительницей в классификации лучшей молодой гонщицы многодневной гонки "Тур Сальвадора".

В генеральной классификации гонки Самсонова заняла 5-е место. Победу одержала колумбийка Паула Патиньо.

"Мне очень понравились организация соревнований и сами места, где они проходили. Было невероятно красиво! Хочу сказать большое спасибо команде Cogeas Roland за предоставленную возможность выступить на гонках в Сальвадоре и получить бесценный опыт. А также — всем, кто поддерживал, писал и переживал за меня", - приводит слова Самсоновой пресс-служба Федерации велоспорта России.

"Гонки в Сальвадоре прошли для меня удачно. Состояли из пролога и четырёх этапов. На прологе удалось показать лучшее время среди "андеров" (19-22 лет) и завоевать белую майку лидера. Было понятно, что главная задача — сохранить эту майку до конца многодневки", - отметила гонщица.