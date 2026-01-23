Максим Шалунов продлил контракт с ХК "Локомотив"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Нападающий Максим Шалунов подписал новое соглашение с "Локомотивом", сообщает пресс-служба ярославского хоккейного клуба.

Контракт будет действовать до 2028 года.

32-летний Шалунов играет в "Локомотиве" с 2021 года. На его счету 185 (104+81 по системе "гол+пас") очков. В 2025 году в составе ярославской команды он выиграл Кубок Гагарина КХЛ, став автором "золотого" в финальной серии.

В КХЛ Шалунов ранее выступал за "Трактор", "Сибирь" и ЦСКА, в НХЛ – за "Чикаго".