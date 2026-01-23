Матч легенд памяти Симоняна пройдет в Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз и московский "Спартак" проведут матч легенд памяти легенды отечественного футбола Никиты Симоняна, сообщает пресс-служба РФС.

Игра между ветеранами сборной СССР и "Спартака" состоится 25 января в манеже "Сокольники" в Москве. Начало – 11:30.

"На поле выйдут Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Мостовой, Денис Глушаков, Заза Джанашия, Роман Березовский и другие звёзды отечественного футбола и бывших союзных республик. Сборную СССР возглавят Эдуард Маркаров и Александр Мирзоян, "Спартак" – Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Шавло", - говорится в сообщении.

Никита Симонян 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. Он – олимпийский чемпион-1956 в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион и обладатель Кубка страны в составе "Спартака". Кроме того, будучи главным тренером он дважды привет "Спартак" золоту чемпионата СССР, трижды – к выигрышу Кубка СССР. Под его руководством по разу эти турниры выиграл ереванский "Арарат".

Симонян также – лучший бомбардир в истории "Спартака" - 160 голов.