ХК СКА в 2025г. вышел на прибыль впервые с 2021 года

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ООО "Хоккейный клуб "СКА" (ХК СКА) в 2025 году получило 171 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в 63,3 млн рублей годом ранее, сообщается в отчетности клуба.

Выручка в минувшем году снизилась на 18%, до 8,28 млрд рублей.

ХК СКА получал чистый убыток с 2022 года по 2024 год. В 2021 году чистая прибыль клуба по РСБУ составила 426 млн рублей (снижение в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом).

"Интерфакс" направил запрос в ХК СКА с просьбой прокомментировать финансовые показатели.

Хоккейная команда СКА образована в 1946 году. Клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала ООО "Хоккейный клуб "СКА" принадлежит ООО "Газпром инвестгазификация", которое, в свою очередь, на 99,99% принадлежит ООО "Газпром управление активами" (100%-е дочернее общество ПАО "Газпром").