"Спартак" сыграет в юношеском турнире в Венгрии с участием ПСЖ и "Аталанты"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Юношеский состав московского футбольного клуба "Спартак" на этой неделе сыграет в клубном турнире в Венгрии, сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"Предстоящая матчевая серия - важное событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА", - написал Дегтярев в своем канале в Max.

По его словам, турнир организован при участии Минспорта России и Министерства иностранных дел Венгрии, матчи пройдут 12-15 марта.

"В рамках своей группы красно-белые встретятся с командами итальянской "Аталанты" и словенского "Марибора". Во второй группе за выход в финал поборются венгерский "Гонвед", французский "ПСЖ" и испанский "Эльче", - сообщил министр.

"Желаю "Спартаку" непременно выйти в финал, который состоится 15 марта на стадионе "Йожеф Божик". Будем болеть за наших", - написал Дегтярев.

Согласно расписанию "Спартака" в группе, 13 марта он сыграет с "Аталантой", а 14 марта - с "Марибором".

