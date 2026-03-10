"Трактор" вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор пополнил число участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Во вторник занимающий девятое место в Восточной конференции "Амур" на своем льду в Хабаровске со счетом 0:3 уступил астанинскому "Барысу". В активе "Амура" 57 очков, команда не сможет настичь челябинцев, которые на шестом месте (66).

Помимо "Трактора", в плей-офф от Восточной конференции ранее пробились "Металлург" (Магнитогорск), "Авангард" (Омск), "Ак Барс" (Казань), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Салават Юлаев" (Уфа).

За оставшиеся две путевки борьбу ведут нижнекамский "Нефтехимик" (65 очков), новосибирская "Сибирь" (62) и "Амур (57). "Барыс" (51) и владивостокский "Адмирал" (46) лишились шансов на плей-офф.