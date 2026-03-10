Поиск

Российская лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады

Это вторая награда высшего достоинства у выступающей под флагом и гимном РФ сборной России

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Багиян стала чемпионкой зимних Паралимпийских игр-2026 в Италии, выиграв спринтерскую лыжную гонку среди спортсменов с нарушением зрения.

В финале она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Ее ведущий по трассе – Сергей Синякин.

Это вторая награда высшего достоинства среди россиян на Паралимпиаде-2026. Ранее победу одержала Варвара Ворончихина в супергиганте. Помимо этого, в активе сборной России две бронзовые медали.

Россияне на Паралимпиаде в Италии выступают под национальной символикой РФ.

