Российская лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады
Это вторая награда высшего достоинства у выступающей под флагом и гимном РФ сборной России
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Багиян стала чемпионкой зимних Паралимпийских игр-2026 в Италии, выиграв спринтерскую лыжную гонку среди спортсменов с нарушением зрения.
В финале она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Ее ведущий по трассе – Сергей Синякин.
Это вторая награда высшего достоинства среди россиян на Паралимпиаде-2026. Ранее победу одержала Варвара Ворончихина в супергиганте. Помимо этого, в активе сборной России две бронзовые медали.
Россияне на Паралимпиаде в Италии выступают под национальной символикой РФ.