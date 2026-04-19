Россиянин Вологдин дебютировал в UFC с ничьей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Марк Вологдин дебютировал в UFC поединком против мексиканца Джона Кастанеды.

Бой прошел на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге.

Бой в промежуточном весе (оба представляют легчайшую категорию) продлился все три раунда. Судьи большинством голосов зафиксировали ничью

В активе Вологдина в ММА теперь 12 побед, четыре поражения и две ничьи в смешанных единоборствах.

Россиянка Дарья Железнякова провела бой в легчайшем весе против канадки Мелиссы Кроден. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Кроден.

На счету Железняковой теперь 10 побед и три поражения в ММА.