Российских фехтовальщиков допустили до турниров с флагом и гимном

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация фехтования (FIE) разрешила представителям России выступать на турнирах с флагом и гимном РФ, сообщается на сайте организации. Снятие ограничений касается как взрослых спортсменов, так и официальных лиц.

"Спортсмены и официальные лица с белорусскими или российскими паспортами будут допущены к участию во всех индивидуальных и командных соревнованиях FIE под своими национальными аббревиатурами, в форме, с флагами и под своими гимнами", - сообщает FIE.

Российские фехтовальщики смогут воспользоваться этой возможностью уже на чемпионате мира в Гонконге 22-30 июля.

В FIE напомнили о принятом исполкомом МОК решении о снятии всех ограничений на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

Россияне были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Впоследствии российским спортсменам разрешили выступать в индивидуальных турнирах также в качестве нейтральных атлетов, а в мае 2025 года FIE позволила россиянам выступать в международных командных соревнованиях.