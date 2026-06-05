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Сборная России по футболу разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 3:0 победили национальную команду Буркина-Фасо в товарищеской встрече.

Игра состоялась в Волгограде.

На 14-й минуте гол забил Лечи Садулаев, на 20-й – Алексей Миранчук, на 73-й – Илья Вахания.

Сборная Буркина-Фасо значительную часть игрового времени провела в меньшинстве: на 43-й минуте за фол последней надежды был удален Мохамед Уэдраого.

В рамках нынешнего цикла матчей у сборной России запланированы три матча: 28 мая она в Каире уступила Египту, 9 июня в Калининграде подопечные Валерия Карпина встретятся с Тринидадом и Тобаго.

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