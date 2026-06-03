Сафонов заключил соглашение с "Ванкувером" на сезон 2026/27

Илья Сафонов Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Генеральный менеджер "Ванкувер Кэнакс" Райан Джонсон сообщил о заключении контракта с нападающим Ильей Сафоновым. Соглашение рассчитано на сезон 2026/27 и имеет двусторонний статус.



По словам Джонсона, Сафонов "провёл сильный сезон в России и уверенно выступил в плей-офф". Он отметил, что клубу импонируют габариты и игровой профиль форварда, и на тренировочном сборе ему будет предоставлена возможность побороться за место в составе.



В минувшем сезоне 25-летний Сафонов провел 68 матчей за "Ак Барс" в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка. Его показатель полезности составил "+18", а штрафное время - 43 минуты. По числу заброшенных шайб Сафонов занял шестое место в составе казанской команды, по полезности - четвертое.



В розыгрыше плей-офф нападающий принял участие в 20 встречах, отметившись 9 (2+7) очками и 12 минутами штрафа.