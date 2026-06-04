Поиск

Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема

Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Roland Garros и впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3.

Накануне российская спортсменка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал. В эти минуты проходит матч, на котором за выход в финал борются Шнайдер и Майа Хвалинска (Польша).

Мирра Андреева Марта Костюк Roland Garros
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко и вышла в полуфинал Roland Garros

Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко и вышла в полуфинал Roland Garros

Сафонов заключил соглашение с "Ванкувером" на сезон 2026/27

Сафонов заключил соглашение с "Ванкувером" на сезон 2026/27

Российских фехтовальщиков допустили до турниров с флагом и гимном

Российских фехтовальщиков допустили до турниров с флагом и гимном

Мирра Андреева вышла в полуфинал Roland Garros

Мирра Андреева вышла в полуфинал Roland Garros

Дмитрий Игдисамов утвержден главным тренером ЦСКА

Рублев выбыл из Roland Garros

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF