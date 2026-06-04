Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Roland Garros и впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3.

Накануне российская спортсменка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал. В эти минуты проходит матч, на котором за выход в финал борются Шнайдер и Майа Хвалинска (Польша).