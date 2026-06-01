Поиск

Дмитрий Игдисамов утвержден главным тренером ЦСКА

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Дмитрий Игдисамов занял пост главного тренера ЦСКА на полноценной основе, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Он подписал контракт с ЦСКА по схеме "2+2".

Игдисамов работает в системе армейского клуба с 2019 года. Под его руководством ЦСКА в 2024 году выиграл молодежный чемпионат России.

В марте 2026 года он вошел в тренерский штаб основной команды, а в начале мая стал исполняющим обязанности главного тренера. До этого главным тренером ЦСКА был Фабио Челлестини.

ЦСКА Фабио Челлестини Дмитрий Игдисамов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рублев выбыл из Roland Garros

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Россиянин Павлович нокаутировал бразильца Тейшейру на турнире UFC

Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля"

Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля"

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Roland Garros

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros