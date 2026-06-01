Дмитрий Игдисамов утвержден главным тренером ЦСКА

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Дмитрий Игдисамов занял пост главного тренера ЦСКА на полноценной основе, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.



Он подписал контракт с ЦСКА по схеме "2+2".



Игдисамов работает в системе армейского клуба с 2019 года. Под его руководством ЦСКА в 2024 году выиграл молодежный чемпионат России.



В марте 2026 года он вошел в тренерский штаб основной команды, а в начале мая стал исполняющим обязанности главного тренера. До этого главным тренером ЦСКА был Фабио Челлестини.