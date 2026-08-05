Российские синхронистки завоевали третье золото на ЧЕ в Париже

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в акробатической программе групповых соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

За свое выступление россиянки получили 244,8221 балла. В состав команды вошли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Второе место заняла сборная Испании, третье — команда Италии

Это золото стало для российских синхронисток третьим на ЧЕ: ранее они победили в технической и произвольной программах команд.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.