В Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира по футболу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джанни Инфантино рассмотрят идею организации вместе с партнерами собственной версии чемпионата мира по футболу, сообщают британские СМИ со ссылкой на собственные источники.

В публикациях отмечается, что европейские футбольные федерации изучают меры, которые могут принять, если Инфантино откажется покинуть свой пост и будет настаивать на участии в выборах главы ФИФА в следующем году.

Среди прочего рассматривается опция бойкота рабочих встреч, проводимых ФИФА, чтобы таким образом блокировать механизмы принятия решений в этой организации. Кроме того, если Инфантино все равно не согласится покинуть свой пост, УЕФА и ее союзники не исключают, что начнут организовывать альтернативные варианты турниров, за которые в настоящее время отвечает ФИФА.

При этом, по данным СМИ, в поддержку УЕФА готовы выступить Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (АФК). Кроме того, источник The Times в УЕФА выразил уверенность, что инициативу поддержит и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). "С кем предпочтут играть матчи ведущие латиноамериканские сборные: с Францией или Испанией или с Ливаном и Джибути", - добавил собеседник агентства.

Предполагается, что в случае организации чемпионата мира без ФИФА в основу ляжет концепция всемирного варианта Лиги Наций. Ее разработали в Европе в 2017 году, но затем проект забросили. Впоследствии подобный турнир стали проводить, но пока - лишь на европейском уровне.

Открытое противостояние УЕФА, КОНКАКАФ и АФК с Инфантино началось в июле, когда он попытался реализовать проект по привлечению частных инвесторов в проведение мировых первенств. Критики плана заявили, что Инфантино в стремлении максимизировать прибыль забыл об интересах футбола, игроков, болельщиков. В итоге глава ФИФА отказался от проекта, однако это не остановило его оппонентов, которые продолжают добиваться его отставки.