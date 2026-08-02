Guardian пишет, что в Европе ищут замену президенту ФИФА Инфантино

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Руководители европейских футбольных федераций начали поиски кандидата на пост главы ФИФА, способного сменить оказавшегося в центре скандала Джанни Инфантино, сообщает The Guardian.

"Ведущие европейские официальные лица из мира футбола, насколько известно, уже начали процесс поиска кандидата, способного победить Инфантино на выборах в следующем году. Поиск продлится еще несколько дней", - говорится в сообщении.

Такие планы поддерживает руководство УЕФА, в котором, по данным газеты, "настроены на то, чтобы не дать Инфантино пережить кризис, который он сам и создал".

Руководители ряда европейских футбольных лиг в течение субботы выступили против Инфантино. В частности, так поступили в Испании, Нидерландах, Англии и Норвегии. Его действия продолжает критиковать и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

Sky News тем временем отмечает, что "инициативы, нацеленные на то, чтобы лишить Инфантино президентства ФИФА, уже официально продвигаются и ускоряются". Вопрос уже не в том, уйдет ли Инфантино со своего поста, а в том, когда это произойдет, говорится в публикации.

Ранее в июле Инфантино объявил о плане открыть организацию мировых футбольных первенств для частных инвесторов. Это вызвало негодование футбольных федераций - особенно в Европе, Северной Америке и Азии. Критики обвинили Инфантино в том, что он, стремясь больше зарабатывать на проведении турниров, предал интересы футбола и футболистов. Раскритиковали план и некоторые ведущие чиновники ФИФА, заверившие, что не знали о планах своего руководителя. В итоге в ФИФА отказались от плана по привлечению внешних инвестиций, однако скандал после этого не утих.