ФИФА поддержала Инфантино и отказалась от проекта по частным инвесторам

Джанни Инфантино Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Руководство Международной федерации футбола ФИФА заявило о полной поддержке президенту организации Джанни Инфантино. Соответствующее заявление было сделано по окончании встречи высшего руководства ФИФА в Рабате (Марокко).

"После встречи в Рабате генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие на ней члены правления федерации подтвердили свою полную поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино как единственного должностного лица, избранного 211 ассоциациями-членами ФИФА. В свою очередь, президент ФИФА вновь выразил свою полную поддержку Генеральному секретарю ФИФА и администрации ФИФА за их необходимую и выдающуюся работу по реализации его видения", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте федерации.

На встрече обсудили проект FIFA Forward Enterprise (FFE), который предполагал создание дочерней структуры для продажи доли коммерческих и медийных прав организации частным инвесторам. ФИФА признала ошибки в коммуникации, из-за которых национальные ассоциации почувствовали себя исключенными из процесса, и принесла официальные извинения.

"Проект окончательно и бесповоротно снят с повестки дня. ФИФА больше не потерпит никаких посягательств на свою честность, надлежащее управление и процессуальные нормы, и примет все необходимые меры для защиты своего имени и репутации", — говорится в заявлении.

Также ФИФА опровергла публикации СМИ о об обещании Инфантино дать Марокко право на проведение финала чемпионата мира 2030 года в обмен на политическую лояльностью.

Ранее в июле Инфантино объявил о плане открыть организацию мировых футбольных первенств для частных инвесторов. Это вызвало негодование футбольных федераций - особенно в Европе, Северной Америке и Азии. Критики обвинили Инфантино в том, что он, стремясь больше зарабатывать на проведении турниров, предал интересы футбола и футболистов. Раскритиковали план и некоторые ведущие чиновники ФИФА, заверившие, что не знали о планах своего руководителя. В итоге в ФИФА отказались от плана по привлечению внешних инвестиций.