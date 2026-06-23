Норвегия вышла в плей-офф ЧМ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по футболу со счетом 3:2 одолела Сенегал в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча состоялась в Ист-Ратерфорде, США.

В составе норвежской команды дубль оформил Эрлинг Холанд (48, 58 минуты), один гол – на счету Маркуса Педерсена (43).

Оба гола в ворота сборной Норвегии забил Исмаила Сарр (53, 90+3 минуты).

В сборной Iпо 6 очков в двух турах набрали Франция и Норвегия, они досрочно обеспечили себе места в плей-офф. Что касается национальных команд Сенегала и Ирака, очков они не набрали.

Норвегия выступает в финальной части чемпионата мира в четвертый раз и в третий раз выходит в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа Франция сыграет с Норвегией, Сенегал – с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня и стартуют в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые проходит в трех странах (США, Канада, Мексика) и впервые – с участием 48 сборных. Среди них нет сборной России, она не была допущена к отборочной кампании.

Действующий чемпион мира – сборная Аргентины.