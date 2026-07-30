Все члены УЕФА выступили за бойкот турниров ФИФА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили бойкотировать турниры под эгидой ФИФА из-за планов Международной федерации футбола продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

"УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам", - говорится в заявлении УЕФА на сайте организации.

В тексте обращения выразили позицию, согласно которой "чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт".

"Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается", - отметили в УЕФА.

Ранее сообщалось о планах ФИФА продать долю коммерческих прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам.