Роберто Манчини вновь возглавил сборную Италии

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Итальянский футболист и футбольный тренер Роберто Манчини вновь возглавил национальную сборную страны, сообщает Associated Press.

Он занимал этот пост с 2018 по 2023 год. Он привел сборную к победе в чемпионате Европы 2020 года.

С 2023 по 2024 год он возглавлял сборную Саудовской Аравии. С 2024 по 2026-й - клуб "Аль-Садд".

Новым техническим директором станет футбольный тренер Клаудио Раньери. Причем всего 16 дней назад на этот пост был назначен бывший капитан сборной Паоло Мальдини.

Изначально предполагалось, что сборную возглавит другой бывший капитан сборной Андреа Пирло, однако от его кандидатуры отказались из-за его рекламного контракта с российской букмекерской конторой.

Как сообщает АР, Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти сами отказались от предложения возглавить национальную команду Италии.

Сборная оказалась в кризисе после того, как в третий раз подряд не смогла пробиться на чемпионат мира. Это привело к отставке главы федерации и главного тренера.