Поиск

Роберто Манчини вновь возглавил сборную Италии

Роберто Манчини вновь возглавил сборную Италии
Фото: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Итальянский футболист и футбольный тренер Роберто Манчини вновь возглавил национальную сборную страны, сообщает Associated Press.

Он занимал этот пост с 2018 по 2023 год. Он привел сборную к победе в чемпионате Европы 2020 года.

С 2023 по 2024 год он возглавлял сборную Саудовской Аравии. С 2024 по 2026-й - клуб "Аль-Садд".

Новым техническим директором станет футбольный тренер Клаудио Раньери. Причем всего 16 дней назад на этот пост был назначен бывший капитан сборной Паоло Мальдини.

Изначально предполагалось, что сборную возглавит другой бывший капитан сборной Андреа Пирло, однако от его кандидатуры отказались из-за его рекламного контракта с российской букмекерской конторой.

Как сообщает АР, Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти сами отказались от предложения возглавить национальную команду Италии.

Сборная оказалась в кризисе после того, как в третий раз подряд не смогла пробиться на чемпионат мира. Это привело к отставке главы федерации и главного тренера.

Роберто Манчини футбол Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Главный тренер приморского баскетбольного клуба "Динамо" погиб во Владивостоке

ЧМ-2026

Президент ФИФА обвинил критиков ЧМ в распространении ненависти

Президент ФИФА обвинил критиков ЧМ в распространении ненависти

КДК отклонил протест "Спартака" и оставил в силе результат матча с "Зенитом"

ЧМ-2026

Финал ЧМ-2026 по футболу посмотрели рекордные 62,8 млн американцев

Финал ЧМ-2026 по футболу посмотрели рекордные 62,8 млн американцев

В России 22 декабря будет отмечаться День хоккея

ЧМ-2026

Доходы ФИФА от ЧМ-2026 достигли $15 млрд

Доходы ФИФА от ЧМ-2026 достигли $15 млрд

Кирсан Илюмжинов решил баллотироваться на пост президента ФИДЕ

Кирсан Илюмжинов решил баллотироваться на пост президента ФИДЕ
ЧМ-2026

ЧМ-2026. Как это было

ЧМ-2026. Как это было
ЧМ-2026

Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком ЧМ-2026

Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком ЧМ-2026