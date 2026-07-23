КДК отклонил протест "Спартака" и оставил в силе результат матча с "Зенитом"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет отклонил протест московского "Спартака", который требовал переигровки матча за Суперкубок России с "Зенитом". Встреча прошла 18 июля. "Зенит" одержал победу – 1:1 (4:2 пен.).

"Результат матча за Суперкубок России между ФК "Спартак-Москва" – ФК "Зенит", состоявшегося 18 июля 2026 года, оставить в силе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

Кроме того, КДК оштрафовал нападающего "Зенита" Александра Соболева. В матче за Суперкубок он сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника "Спартака" Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков москвичей.