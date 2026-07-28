Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Зинедин Зидан Фото: Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Бывший капитан сборной Франции по футболу Зинедин Зидан стал новым тренером национальной команды страны, сообщает Associated Press.

"Я очень воодушевлен. У нас выдающиеся игроки, выдающаяся команда. Я пять лет ждал этой возможности", - сказал он.

Зидан тренировал мадридский "Реал" до 2021 года. После этого он ни в каких клубах и сборных задействован не был.

"Я всегда смотрел на сборную как фанат и как будущий тренер, не буду скрывать. Поэтому я не соглашался на работу в других клубах. Я сразу решил для себя, что после "Реала" хочу сделать только одно: возглавить сборную Франции", - заявил он.

На этом посту Зидан заменит Дидье Дешама, который возглавил сборную Франции в 2012 году и привел ее к золоту чемпионата мира-2018 в России.

Федерация футбола Франции объявила, что с 54-летним Зиданом подписан контракт на четыре года.

Зидан вместе со сборной Франции стал чемпионом мира в 1998 году (в составе этой же сборной чемпионом в качестве игрока стал Дешам) и чемпионом Европы в 2000 году.

На ЧМ-2026 Франция проиграла Испании в полуфинале.