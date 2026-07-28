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Главный тренер приморского баскетбольного клуба "Динамо" погиб во Владивостоке

Главный тренер приморского баскетбольного клуба "Динамо" погиб во Владивостоке
Фото: Telegram-канал ПБК "Динамо"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Директор и главный тренер баскетбольного клуба "Динамо-Владивосток" Эдуард Сандлер погиб в результате дорожной аварии.

"Управляющий Приморским спортивным обществом "Динамо", президент и главный тренер ПБК "Динамо" ушел из жизни. Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола", - говорится в сообщении "Динамо-Владивосток" в телеграм-канале клуба.

Сандлер в своей тренерской карьере дважды приводил возглавляемые им клубы к чемпионским титулам российской баскетбольной Суперлиги - сахалинский "Сахалин" (в сезоне-2015/2016) и приморское "Динамо" (в сезоне-2023/2024). В сезоне-2026/2027 "Динамо-Владивосток" дебютирует в Единой лиге ВТБ.

Эдуард Сандлер Владивосток
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