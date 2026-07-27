Президент ФИФА обвинил критиков ЧМ в распространении ненависти

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что все критики чемпионата мира по футболу, прошедшего в США, Канаде и Мексике, занимаются распространением ненависти, и предложил им подумать над своим поведением.

"Каждый город был забит фанатами со всего мира. Пока они праздновали, вы занимались тем, что сеяли семена ненависти. Нашему миру нужна любовь, а не ненависть, толерантность, а не расколы, празднование, а не скорбь", - написал он в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Инфантино отметил, что ему "жаль, что вы были настолько поглощены ненавистью и критикой, что все пропустили".

Президент ФИФА, называя достижения прошедшего чемпионата, подчеркнул, что за время турнира не произошло ни одного несчастного случая, и что организация "неустанно работала, чтобы объединить две страны в состоянии войны", говоря об Иране и США.

При этом он раскритиковал страны и футбольные федерации, которые выражали недовольство в связи с некоторыми судейскими решениями, таким как якобы незаслуженные красные и желтые карточки и отмена красной карточки американскому футболисту Фоларину Балогану. По его словам, "любопытно, что нас критиковали страны, в которых наблюдаются такие же практики".

Чемпионат мира по футболу 2026 года столкнулся с целым рядом скандалов различного масштаба. Так, например, еще до начала турнира США критиковали за строгую визовую политику, из-за которой не только фанаты, но и члены делегаций некоторых стран не смогли получить визы. Более того, сборная Ирана, в отличие от остальных участников ЧМ, была размещена в Мексике, а не в США, из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Также еще до старта матчей генпрокуроры нескольких американских штатов начали расследование в отношении ФИФА в связи с возможными нарушениями во время продажи билетов на турнир. Тогда сообщалось, что публичные заявления представителей ФИФА и формат поступления билетов в продажу могли привести к резкому росту цен на них. Многие футбольные фанаты жаловались на непомерно завышенные цены на билеты.

Одним из самых громких скандалов во время турнира стало решение о приостановке на год действия автоматической дисквалификации на один матч в связи с красной карточкой, показанной футболисту сборной США Фоларину Балогану. Президент США Дональд Трамп заявил, что лично звонил Инфантино и просил о пересмотре дисквалификации Балогана. Решение вызвало резкую критику как со стороны фанатов, так и со стороны многих экспертов. В частности, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что оно "перешло грань допустимого".

Также многие СМИ и пользователи социальных сетей обвиняли ФИФА в американизации и чрезмерном стремлении заработать на проведении турнира за введение трехминутных перерывов посреди тайма, во время которых футболисты могли попить воды, и шоу между таймами во время финального матча. Во время перерывов темп матча нарушался, а телеканалы могли показать дополнительную рекламу.

Помимо прочего, страны-организаторы турнира и ФИФА критиковали за заперт на пронос на стадионы многоразовых бутылок с водой, последствия турнира для окружающей среды, многочисленные перелеты между городами в трех странах, которые изматывали футболистов, проблемы с доступом на стадионы и якобы фаворитизм судей в отношении некоторых стран.

Чемпионат мира проходил летом 2026 года в США, Мексике и Канаде, победителем турнира стала Испания.