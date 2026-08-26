Россиянин Юновидов в сентябре проведет реванш с чемпионом IBA.PRO Intercontinental Томпсоном

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Григорий Юновидов проведет бой с представителем ЮАР Крисом Томпсон. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Восьмираундовый поединок пройдет 11 сентябре в Вологде и возглавит турнир "Кубок губернатора Вологодской области". На кону боя будет стоять за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе. Этим поясом владеет Томпсон, одолевший Юновидова в титульном бою на турнире "IBA.PRO 11" в Маниле в октябре прошлого года.

То поражение стало для Юновидова первым на профессиональном ринге. После этого в феврале он досрочно проиграл соотечественнику Вартану Арутюняну и потерял временный пояс WBA в (ныне упраздненной весовой категории) бриджервейте. Также на счету россиянина 11 побед (семь – досрочно).

Томспон одержал семь побед (девять – досрочно), проиграл семь поединков, один бой с его участием завершился вничью.

В со-главном событии шоу в Вологде россиянин Георгий Челохсаев проведет реванш с Фарахатом Манилолой из Уганды. Бой в первом полусреднем весе будет рассчитан на восемь раундов. Соперники встречались в марте этого года во Владикавказе, когда единогласным решением победил Манилола.

Турнир пройдет в ДС "Вологда".