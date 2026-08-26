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Российские фигуристы Бойкова и Козловский заявлены на турнир в США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российская пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский включены в предварительный список участников турнира серии ISU Challenger, который пройдет в США.

Список опубликован на сайте ISU.

Соревнования состоятся 11-12 сентября.

Выступлению Бойковой и Козловского в США будет предшествовать их борьба за награды в "челленджере" в Токио 4-6 сентября.

Бойкова – и Козловский - чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы.

ISU фигурное катание Дмитрий Козловский Александра Бойкова
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