Бой Никиты Цзю и Бена Махоуни победителя не выявил

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Поединок австралийских боксеров Никиты Цзю и Бена Махоуни за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе завершился вничью.

Бой прошел в австралийском Голд-Косте.

Никита Цзю – сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. На профессиональном ринге для Никиты Цзю эта ничья стала первой. Также на счету 28-летнего спортсмена 12 побед (10 – нокаутом).

31-летний Махоуни имеет в своем активе 17 побед (девять – досрочно) и две ничьи.