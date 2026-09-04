Гандболистки ЦСКА в четвертый раз выиграли Суперкубок России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА обыграл "Ростов-Дон" в матче за Суперкубок России по гандболу среди женских команд.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 34:34. В серии послематчевых пенальти точнее оказались армейские гандболистки — 4:3 (общий счет 38:37).

Эта победа стала для ЦСКА четвертой в истории турнира (ранее клуб выигрывал трофей в 2022, 2023 и 2024 годах). Рекордсменом по числу побед остается "Ростов-Дон" (8 титулов), который выходил на матч в статусе действующего чемпиона страны. ЦСКА, в свою очередь, является действующим обладателем Кубка России.