Шесть россиян пробились в третий круг US Open
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Шесть российских теннисистов продолжают турнирный путь в мужском и женском одиночных разрядов US Open-2026 после матчей второго круга.
Мужчины
Даниил Медведев (8) – Артур Риндеркнех (Франция, 29)
Карен Хачанов (50) – Бенджамин Бонзи (Франция, 97)
Проиграл во втором круге Андрей Рублев (24).
Действующий победитель US Open в мужском одиночном разряде – испанец Карлос Алькарас.
Женщины
Мирра Андреева (5) – Никола Бартункова (Чехия, 34)
Диана Шнайдер (16) - Тейлор Таунсенд (США, 96)
Екатерина Александрова (19) – Марта Костюк (Украина, 11)
Анна Калинская (23) – Элина Свитолина (Украина, 9)
Проиграла во втором круге Полина Яненко (160).
Действующая победительница в женском одиночном разряде – белоруска Арина Соболенко.
US Open входит в наиболее статусную в теннисе систему турниров Большого шлема. Призовой фонд соревнования в 2026 году – рекордные в истории тенниса $108 млн.