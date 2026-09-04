Шесть россиян пробились в третий круг US Open

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Шесть российских теннисистов продолжают турнирный путь в мужском и женском одиночных разрядов US Open-2026 после матчей второго круга.

Мужчины

Даниил Медведев (8) – Артур Риндеркнех (Франция, 29)

Карен Хачанов (50) – Бенджамин Бонзи (Франция, 97)

Проиграл во втором круге Андрей Рублев (24).

Действующий победитель US Open в мужском одиночном разряде – испанец Карлос Алькарас.

Женщины

Мирра Андреева (5) – Никола Бартункова (Чехия, 34)

Диана Шнайдер (16) - Тейлор Таунсенд (США, 96)

Екатерина Александрова (19) – Марта Костюк (Украина, 11)

Анна Калинская (23) – Элина Свитолина (Украина, 9)

Проиграла во втором круге Полина Яненко (160).

Действующая победительница в женском одиночном разряде – белоруска Арина Соболенко.

US Open входит в наиболее статусную в теннисе систему турниров Большого шлема. Призовой фонд соревнования в 2026 году – рекордные в истории тенниса $108 млн.