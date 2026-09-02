Восемь россиян вышли во второй круг US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Восемь российских теннисистов пробились во второй круг турнира Большого шлема USOpen.

Турнир проходит в Нью-Йорке.

Мужчины

Даниил Медведев (№8 в мировом рейтинге) – Себастьян Горнзи (США,8)

Андрей Рублев (24) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания, 39)

Карен Хачанов (50) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4)

Проиграл первом круге Роман Сафиуллин (99)

Действующий победитель US Open в мужском одиночном разряде – испанец Карлос Алькарас.

Женщины

Мирра Андреева (5) – Ева Лис (Германия, 24)

Диана Шнайдер (16) – Каролина Плишкова (Чехия, 57) Екатерина Александрова (19) – Кимберли Биррелл (Австралия, 28)

Анна Калинская (23) – Синьюй Ван (Китай, 43) Полина Яненко (160) – Арина Соболенко (Белоруссия,1)

Проиграли в первом круге: Людмила Самсонова (47), Алина Корнеева (69), Анна Блинкова (95), Анастасия Захарова (101), Кристина Лютова (125)

Действующая победительница в женском одиночном разряде – белоруска Арина Соболенко.