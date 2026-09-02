Российских лыжников допустили до международных стартов

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев заявил, что российские лыжники и сноубордисты вернутся к участию в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) начиная с текущего сезона.

Они будут выступать в нейтральном статусе.

Эту информацию он привел, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Вы знаете, уже принято первое решение по возвращению наших лыжников. Они с этого сезона возвращаются, пока в нейтральном статусе. Сразу все сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом мирового спорта", - приводит слова Дегтярева "Матч ТВ".

"Надеюсь, наши атлеты будут завоевывать медали, покажут мастерство, докажут, что это безопасно. Но мы в водных видах и гимнастике прошли этот путь, нас поддерживают атлеты из всех стран мира", - отметил Дегтярев.