Поиск

Российских лыжников допустили до международных стартов

Российских лыжников допустили до международных стартов
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев заявил, что российские лыжники и сноубордисты вернутся к участию в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) начиная с текущего сезона.

Они будут выступать в нейтральном статусе.

Эту информацию он привел, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Вы знаете, уже принято первое решение по возвращению наших лыжников. Они с этого сезона возвращаются, пока в нейтральном статусе. Сразу все сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом мирового спорта", - приводит слова Дегтярева "Матч ТВ".

"Надеюсь, наши атлеты будут завоевывать медали, покажут мастерство, докажут, что это безопасно. Но мы в водных видах и гимнастике прошли этот путь, нас поддерживают атлеты из всех стран мира", - отметил Дегтярев.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Восемь россиян вышли во второй круг US Open

Энцо Фернандес перешел из "Челси" в "Манчестер Сити" за 145 млн евро

Энцо Фернандес перешел из "Челси" в "Манчестер Сити" за 145 млн евро

"Ростов" обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу

"Ростов" обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу

ФИБА сняла ограничения с российских баскетболистов, тренеров и судей

ФХР обжаловала в CAS решение ИИХФ о недопуске россиян

ФХР обжаловала в CAS решение ИИХФ о недопуске россиян

Габриэл Жезус перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

Нападающий Барколя перешел из ПСЖ в "Ливерпуль"

Джокович проиграл в первом круге US Open

Джокович проиграл в первом круге US Open

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open