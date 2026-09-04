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"Локомотив" арендовал у "Зенита" Андрея Мостового

"Локомотив" арендовал у "Зенита" Андрея Мостового
Андрей Мостовой
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой продолжит карьеру в "Локомотиве", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

28-летний спортсмен будет играть за "Локомотив" на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27.

Мостовой с 2012 года обучался в академии "Локомотива", а за молодежную команду клуба провел 20 матчей (забил два гола), выиграл Молодежную лигу.

За "Зенит" Мостовой играет с 2019 года, в составе петербуржцев он - пятикратный чемпион России, обладатель Кубка России и шестикратный обладатель Суперкубка.

Локомотив Зенит футбол Андрей Мостовой
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