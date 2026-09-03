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Аршавин вошел в тренерский штаб сборной России по медиафутболу

Аршавин вошел в тренерский штаб сборной России по медиафутболу
Андрей Аршавин
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб сборной России по медиафутболу. Об этом говорится в телеграм-канале команды.

Аршавин будет помогать Леониду Слуцкому, недавно возглавившему эту сборную.

Аршавин – заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию. Будучи игроком, в "Зените" он трижды выиграл чемпионат России, по разу – Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России. В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером Евро.

Андрей Аршавин футбол Леонид Слуцкий
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