Аршавин вошел в тренерский штаб сборной России по медиафутболу

Андрей Аршавин Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб сборной России по медиафутболу. Об этом говорится в телеграм-канале команды.

Аршавин будет помогать Леониду Слуцкому, недавно возглавившему эту сборную.

Аршавин – заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию. Будучи игроком, в "Зените" он трижды выиграл чемпионат России, по разу – Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России. В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером Евро.