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Россиянин Владислав Дикиджи выиграл турнир серии "Челленджер" в Токио

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем турнира серии "Челленджер" Kinoshita Group Cup в Токио.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы он набрал 265,68 балла.

Второе и третье места заняли японец Сюн Сато (255,92) и россиянин Евгений Семененко (253,30).

Ранее стало известно, что российского фигуриста Марка Кондратюка лишили нейтрального статуса, вместо него в число участников турнира включили Дикиджи.

Владислав Дикиджи фигурное катание Токио
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