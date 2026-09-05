Россиянин Владислав Дикиджи выиграл турнир серии "Челленджер" в Токио

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем турнира серии "Челленджер" Kinoshita Group Cup в Токио.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы он набрал 265,68 балла.

Второе и третье места заняли японец Сюн Сато (255,92) и россиянин Евгений Семененко (253,30).

Ранее стало известно, что российского фигуриста Марка Кондратюка лишили нейтрального статуса, вместо него в число участников турнира включили Дикиджи.