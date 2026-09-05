Российские фигуристы Фефелова и Валов выиграли этап юниорского Гран-при

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов завоевали золото в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке.

По сумме ритм-танца и произвольного танца они набрали 166,09 балла (65,33 + 100,76). Второе место заняли итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базиле (160,28), третье — французы Леа Иэнн и Луи Варескон (149,03).

Это вторая подряд победа Фефеловой и Валова на этапах юниорской серии Гран-при. 21 августа они выиграли этап в китайском Сиане.

Две победы обеспечили российскому дуэту путевку в Финал юниорского Гран-при, который пройдет 10–13 декабря в Чунцине (Китай).

Россияне выступают в нейтральном статусе.