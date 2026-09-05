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"Краснодар" впервые в сезоне не смог одержать победу в матче РПЛ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" и впервые в сезоне упустил победу в матче РПЛ.

Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 2:2.

За "Краснодар" голы провели Джон Кордоба (3') и Жоау Батчи (17'). Команда вела со счетом 2:0, но его сравнял Амар Рахманович, забив голы в ворота гостей на 55-й и 79-й минутах.

"Краснодар" сохраняет лидерство в турнирной таблице (19 очков). "Крылья Советов" на 9-м месте (7 очков).

Краснодар Крылья Советов РПЛ футбол
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