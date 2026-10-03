Сборная Англии по футболу нанесла крупнейшее в истории поражение Хорватии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сборная Англии со счетом 7:0 победила национальную команду Хорватии в гостевом матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

Голами отметились Гарри Кейн (8-я и 53-я минуты), Джуд Беллингем (21), Энтони Гордон (39), Букайо Сака (45, 68) и Морган Роджерс (87).

Это поражение стал крупнейшим в истории сборной Хорватии. Предыдущий антирекорд был датирован 2018 годом, когда хорваты со счетом 0:6 проиграли Испании.

После трех туров сборная Англии набрала 6 очков и занимает второе место в своей группе. Хорватия с 3 очками - на третьем месте.