Поиск

Вратарь Илья Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси" (6:0) Сорокин отразил все 37 бросков. Этот шатаут стал для него 30-м в карьере в НХЛ, что позволило ему войти в число семи российских вратарей, достигших этой отметки.

Второй звездой дня назван финский нападающий "Каролины" Себастьян Ахо, набравший 3 (2+1 по системе "гол+пас") очка в матче с "Филадельфией" (3:2). Третьей звездой стал американский форвард "Питтсбурга" Томас Новак, также оформивший дубль и результативную передачу в игре с "Монреалем" (6:5).

хоккей НХЛ Илья Сорокин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 41 матча

Сборная России по футболу разгромила команду Намибии в товарищеском матче

Сборная России по футболу разгромила команду Намибии в товарищеском матче

Немец Райндль возглавил Международную федерацию хоккея

Немец Райндль возглавил Международную федерацию хоккея

Шестеркин стал первым вратарем в истории "Рейнджерс", забившим гол в НХЛ

Шестеркин стал первым вратарем в истории "Рейнджерс", забившим гол в НХЛ

Месси стал владельцем испанского клуба "Эльденсе"

Месси стал владельцем испанского клуба "Эльденсе"

Сборная Германии впервые победила при Клоппе

Португалия вновь победила без Роналду в Лиге наций УЕФА

Дзюба завершил карьеру

Дзюба завершил карьеру

Роналду попал под угрозу дисквалификации на полгода за демарш

Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером

Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером