Вратарь Илья Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси" (6:0) Сорокин отразил все 37 бросков. Этот шатаут стал для него 30-м в карьере в НХЛ, что позволило ему войти в число семи российских вратарей, достигших этой отметки.

Второй звездой дня назван финский нападающий "Каролины" Себастьян Ахо, набравший 3 (2+1 по системе "гол+пас") очка в матче с "Филадельфией" (3:2). Третьей звездой стал американский форвард "Питтсбурга" Томас Новак, также оформивший дубль и результативную передачу в игре с "Монреалем" (6:5).