Сборную России по футболу не включили в жеребьевку отбора на Евро-2028

Фото: Charles McQuillan - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России не примет участие в отборочной кампании на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 2028 году.

Об этом следует из документов, опубликованных на сайте УЕФА, в которых описана процедура жеребьевки отборочного турнира.

Борьбу за участие в финальной стадии Евро-2028 поведут 54 сборные.

Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 6 декабря, она пройдет в Белфасте.

Сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА с начала 2022 года.

Чемпионат Европы в 2028 году пройдет в Великобритании и Ирландии.



